صاحب التسجيلات المسربة من خيمة القذافي: ما خفي كان أعظم!

نشر المعارض القطري خالد الهيل، صاحب التسريبات السرية من خيمة القذافي، مقطعا مسموعا جديدا للسياسي الكويتي المقيم في تركيا، حاكم المطيري مع القذافي.

وفي تعليق اختتم بعبارة "وما خفي أعظم"، قال الهيل إن المطيري عرض في هذا التسجيل المسوع على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي "مشروعه الإعلامي الخبيث"، الهادفة إلى "إسقاط الأنظمة الحاكمة".

حصري: حاكم المطيري يعرض على القذافي مشروعه الاعلامي الخبيث لتهيئة الروح الثورية لاسقاط الانظمه الحاكمه والقذافي يوافق!



في الايام القادمه المتوقع تحقيق كامل عن مصادر تمويل هذا الحزب الخبيث ومحاسبة كل الممولين!؟



نسخة الى الهيئه العامه لمكافحة الفساد في #الكويت 😉

و #ماخفي_اعظمpic.twitter.com/AUjuCcD14T — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) July 5, 2020

وبعث المعارض القطري في طيات تعليقه، بنسخة من التسريب إلى "الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت"، متوقعا أن تجري في الأيام المقبلة تحقيقات كاملة بشأن "مصادر تمويل هذا الحزب الخبيث ومحاسبة كل الممولين".

وتحدث السياسي الكويتي ورئيس حزب الأمة الكويتي في التسجيل المسرب عن "مشروع الإصلاح.. وضرورة التغيير"، وكذلك ما وصفه بـ"تهيئة الروح الثورية"، تمهيدا للتطرق إلى مشروع لإنشاء قناة فضائية تحمل اسم "الأمة".

وعرض المطيري بإسهاب على القذافي مشروع القناة الفضائية، باعتبارها بديلا لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها "الأسر الحاكمة" في المنطقة، ومنافسا لقنوات "التمجيد".

وطلب السياسي المطيري من الزعيم الليبي بوضوح دعما ماديا، مشددا على أن الأسر الحاكمة في المنطقة، كما سيطرت على السلطة والثروة، سيطرت على الإعلام.

واشتكى من عدم القدرة على تمويل صحيفة محلية وقناة فضائية بقدرات حزبه الذاتية، وعجزه عن الحصول على تبرعات من رجال الأعمال لأن حزبه "ثوري".

ورد القذافي مباشرة على تشديد المطيري على الحاجة الى دعم ومؤازرة مالية، بالإيجاب قائلا: "حاضر نحن جاهزون".

المصدر: RT