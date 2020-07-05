مراسلنا: سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مراسلنا في العراق، بأن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "معلومات أولية تفيد بسقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي".

وأشار، إلى أن "مصادر أمنية أكدت بأن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بغداد لم ينفجر".

وتابع: "السلطات الأمنية العراقية لم تعلن حتى الآن عن أي خسائر جراء عملية القصف".

وذكر مصدر أمني أمس السبت، بأن "صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لكن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاطه".

وأضاف، أن "الصاروخ سقط خارج أسوار السفارة".

المصدر: RT