أنباء عن سقوط صاروخ بمحيط مطار بغداد وخلية الإعلام الأمني تنفي

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق فجر الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام متعددة عن سقوط صاروخ بالقرب من صالة مطار بغداد الدولي.

وجاء في بيان مقتضب نشرته الخلية: "ننفي هذا الخبر تماما ولم يؤشر لدى قيادة عمليات بغداد أي إطلاق صواريخ لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تقريبا".

وأضافت: "ندعو وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة وأخذ المعلومات من خلية الإعلام الأمني حصرا".

وأعلنت مصادر عراقية في وقت سابق، أن "صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، وأنه لم ينفجر".

وذكر مصدر أمني السبت، أن "صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لكن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاطه".

وأضاف، أن "الصاروخ سقط خارج أسوار السفارة".

المصدر: RT