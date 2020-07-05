مصر تسجل تراجعا كبيرا في الإصابات وانخفاضا في الوفيات بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأحد، تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات وانخفاضا في وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 1218 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و63 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد بلغ 75253 حالة، و3343 حالة وفاة.

ونوهت الوزارة إلى تماثل 623 مريض من المستشفيات عقب تلقيهم العلاج، ليصبح إجمالي المتعافين 20726 حالة.

وسجلت مصر أمس السبت،1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 حالة وفاة، وأول أمس الجمعة سجلت 1412 إصابة، و81 وفاة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT