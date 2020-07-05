مصدر في قوات حفتر: غارات جديدة تستهدف "تحركات معادية" في مناطق جنوب ليبيا

ذكر مصدر في قوات "الجيش الوطني الليبي"، أن غارات جوية جديدة استهدفت اليوم الأحد قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية في أكثر من منطقة جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية (الموالية لقوات خليفة حفتر) عن مصدر عسكري مسؤول من غرفة عمليات مجموعة المناطق الجنوبية بالقيادة العامة التابعة لـ"الجيش الوطني" قوله: "سلسلة غارات جوية جديدة تستهدف "تحركات معادية" في محيط مشروع الدبوات الزراعي غرب وادي الشاطي وفي جبل الحساونة".

ويأتي هذا التصريح على خلفية تعرض قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة طرابلس لقصف جوي الليل الماضي.

وحملت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا "طيرانا أجنبيا" مؤيدا لحفتر المسؤولية عن تنفيذ الغارات.

المصدر: المرصد الليبية