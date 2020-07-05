الوفاق الليبية: "طيران غادر أجنبي" وراء قصف قاعدة الوطية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح النمروش، إن قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف أمس نفذه "طيران غادر أجنبي" يدعم قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر.

وشدد النمروش، في بيان لعملية "بركان الغضب" اليوم، أن القصف يمثل "محاولة بائسة ويائسة لتحقيق نصر معنوي، ردا على الانتصارات المتتالية التي حققتها قوات الوفاق"، مهددا بأن "الرد الرادع سيكون في الوقت والمكان المناسبين".

وأضاف أن الطيران الأجنبي الداعم لحفتر نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ بدء حرب طرابلس واستهدف مرافق مدنية وتسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن الاستراتيجية العامة للمعركة هي السيطرة على كل تراب ليبيا "وسنعمل على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري بقوات "الجيش الوطني الليبي" وأحد السكان القول إن "طائرات حربية قصفت مساء السبت قاعدة الوطية" التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر العسكري أن الضربات نفذتها "طائرات مجهولة". وقال أحد سكان مدينة الزنتان القريبة إن دوي انفجارات سمع من ناحية القاعدة.

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من جانبها نسبت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إلى مصدر فضل عدم نشر اسمه، القول إن "قاعدة الوطية تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول وذلك بعد تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة".

وأضاف المصدر أن القصف "لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها أخيرا لتعزيز القاعدة، من ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT