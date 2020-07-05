وزير العمل الأردني: الأنباء عن اعتراض سبيلي في إربد إشاعة "غريبة"

نفى وزير العمل الأردني، نضال البطاينة، صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتراض طريقه في بلدة حكما بشمال محافظة إربد، مساء أمس السبت.

وقال البطاينة على صفحته في "فيسبوك": "تم نشر خبر هذه الليلة على بعض صفحات التواصل يقول اعتراض موكب وزير العمل بشمال إربد ببلدة حكما مع نشر صور لإطارات مشتعلة".

وأكد وزير العمل الأردني أن الخبر عبارة عن إشاعة "غريبة"، لا أساس لها من الصحة.

واستغرب البطاينة استخدام كلمة (موكب وزير العمل)، مؤكدا أن الوزير في الأردن لا يسير بموكب وإنما بسيارته فقط.

المصدر: الغد الأردني