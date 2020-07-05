رحيل الوزير اللبناني السابق أحمد كرامي

غيب الموت مساء أمس السبت النائب اللبناني والوزير السابق أحمد كرامي بعد تعرضه لعارض صحي، استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث توفي على الفور.

والراحل من مواليد طرابلس العام 1944، فاز في الانتخابات النيابية عن محافظة الشمال في دورتي العامين 1996 و2009، وشغل منصب وزير دولة في الحكومة التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011.

وكتب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عبر "تويتر" معزيا عائلة الفقيد قائلا: "لقد خسرت طرابلس وخسرنا معها ركنا من أركانها وقيمة أخلاقية ووطنية طبعت السياسة بطبائع الآدمية والكرم ورفض الاستزلام والتبعية".

رحم الله الصديق الحبيب #أحمد_كرامي وأحرّ التعازي لعائلته ومحبيه ولزوجته واولاده واهل طرابلس الاوفياء. ٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) July 5, 2020

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، سيصلى على جثمان كرامة عقب صلاة عصر اليوم في المسجد المنصوري الكبير في طرابلس، على أن يوارى الثرى في مدافن العائلة في باب الرمل.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية