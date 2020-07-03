وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان يصلان طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، يرافقه رئيس الأركان التركي إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "وزير الدفاع التركي في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق".

وتدخلت تركيا بشكل حاسم في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة بتقديم دعم جوي وأسلحة ومرتزقة متحالفين معها من سوريا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا في طرابلس في صد هجوم استمر أكثر من عام لقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

المصدر: RT+ الأناضول