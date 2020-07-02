المغرب تسجيل 333 إصابة بكورونا ووفاة واحدة

سجلت وزارة الصحة المغربية الخميس، 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12969 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) وفقا للتحاليل المختبرية، بلغ 702884 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأفادت المعطيات الرسمية بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 229 حالة.

وتم التأكد من 64 حالة شفاء إضافية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 9090 حالة.

المصدر: "هسبريس"