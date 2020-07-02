مصادر: عقيلة صالح يصل موسكو

يصل رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح إلى موسكو، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده.

وقال فتحى المريمي مستشار صالح في حديث خاص لـ RT

إن لزيارة المستشار عقيلة صالح لموسكو لها ثلاثة مسارات دبلوماسي واقتصادي وعسكري.

وأشار المريمي إلى أن مبادرات الحل السلمي وعلى رأسها وثيقة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين سوف تكون ضمن العناوين الرئيسية للزيارة.

وقال المريمي أن هناك دعوة رسمية وجهت لرئيس البرلمان الليبي،

ونوه إلى أن من ضمن محاور النقاش التى سوف تطرح ماوصفه بالعدوان التركي على ليبيا.

وأشار المريمي إلى أن الوصول لوقف القتال وتفعيل المبادرات السياسية ودور روسيا كدولة عظمى في ذلك يكتسب أهمية خاصة.

ولم يصدر الجانب الروسي بعد تصريحات بهذا الشأن.

ناصر حاتم -القاهرة

المصدر: RT