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التحالف يكشف عن استهداف مخازن للصواريخ الباليستية في صنعاء (فيديو)

أخبار العالم العربي

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كشف المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي عن استهداف التحالف ومهاجمته لمواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين في صنعاء.

 وأشار المالكي إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة واتصالات وورشة طائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء وفي عدد من المواقع في اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أعلن فيه التحالف عن بدء عملية نوعية أمس ضد الحوثيين، حيث قال المتحدث باسم التحالف إن الأسلحة المستهدفة إيرانية الصنع، كما كشف عن سلسلة الهجمات الحوثية التي حاولت استهداف المملكة خلال الفترة الماضية.

وعرض المتحدث صورا للهجوم الذي نفذه التحالف يوم أمس على مواقع تابعة للحوثيين.

المصدر: الإخبارية

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