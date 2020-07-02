التحالف يكشف عن استهداف مخازن للصواريخ الباليستية في صنعاء (فيديو)

كشف المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي عن استهداف التحالف ومهاجمته لمواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين في صنعاء.

وأشار المالكي إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة واتصالات وورشة طائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء وفي عدد من المواقع في اليمن.

فيديو | المالكي: تقوم الميليشيا الحوثية بتصنيع وتركيب الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والألغام في الأحياء السكنية #الإخباريةpic.twitter.com/1E4eCQ3bEG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2020

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أعلن فيه التحالف عن بدء عملية نوعية أمس ضد الحوثيين، حيث قال المتحدث باسم التحالف إن الأسلحة المستهدفة إيرانية الصنع، كما كشف عن سلسلة الهجمات الحوثية التي حاولت استهداف المملكة خلال الفترة الماضية.

وعرض المتحدث صورا للهجوم الذي نفذه التحالف يوم أمس على مواقع تابعة للحوثيين.

فيديو | المالكي: تمكنت القوات المشتركة من التصدي لـ 12 هجوما إرهابيا بكل كفاءة #الإخباريةpic.twitter.com/VGIeaP7l0R — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2020

المصدر: الإخبارية