صحيفة: بعد فنزويلا.. سفن إيرانية تستعد لنقل مساعدات ضخمة إلى لبنان

تحدثت صحيفة "البناء" عن أن "بواخر وسفنا إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بمواد غذائية ومحروقات وغيرها، في إطار الدعم الإيراني لكسر الحصار المفروض عليه من قبل الأمريكيين".

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وأشارت إلى وجود "اتصالات لنقل هذه المساعدات على المستوى الرسمي" على أن تصل إلى لبنان خلال أسبوعين.

وتحدثت "البناء" عن هذه المساعدات الإيرانية المرتقبة، في الوقت الذي نقلت فيه عن مصادرها أن "المفاوضات مع صندوق النقد وصلت لطريق مسدود لا سيما بعد استقالة مدير عام المالية ألان بيفاني والخلافات الحادة بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان وقطاع المصارف من جهة ثانية، مستبعدة أن يقرر الصندوق مساعدة لبنان في ظل هذا الخلاف والانقسام حول الأرقام والتخبط الرسمي وعدم إنجاز الإصلاحات اللازمة حتى الآن".

وأكدت الصحيفة اللبنانية، اليوم الخميس، "أن هناك تحضيرات إيرانية رسمية لمساعدة لبنان على أعلى المستويات، وذلك من خلال كسر الحصار المفروض عليه من قبل العديد من الدول الغربية والعربية".

ويعاني لبنان حاليا من ضائقة اقتصادية خانقة، بسبب الفساد والحصار الأمريكي غير المعلن عليه، الذي يستهدف الضغط على "حزب الله" لدرجة أن الولايات المتحدة تمنع نقل البنكنوت بالدولار إلى هذا البلد الصغير.

كما تعاني مختلف المناطق اللبنانية تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي، بسبب شح مادة المازوت والوقود فيما حذرت شركة كهرباء لبنان من توقف إنتاجها.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة تسعة آلاف ليرة لبنانية بعدما ظل سعره ثابتا على 1500 ليرة لعشرات السنوات.

المصدر: "البناء"