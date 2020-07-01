مقتل يمنيين اثنين إثر غارات لقوات التحالف العربي على صعدة

قتل مواطنان يمنيان اثنان وأصيب أربعة آخرون بينهم أطفال إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي على محافظة صعدة، وفقا لما نقله مراسل RT عن مصدر أمني.

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وأفادت مواقع يمنية بأن الغارات استهدفت صعدة وصنعاء وضواحيها.

وكان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أعلن الأربعاء عن بدء عملية عسكرية على أهداف لجماعة أنصار الله الحوثية، لافتا إلى أن "العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية وتأتي استجابة للتهديد".

وكانت القوات المشتركة للتحالف قد أعلنت عن عمليتين نوعيتين بتاريخ 17 أبريل 2020 و24 يونيو 2020، ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين في اليمن.

المصدر: RT