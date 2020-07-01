الحوثيون يعلنون إرسال فريق لصيانة ناقلة النفط "صافر"

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، محمد علي الحوثي، عن إرسال فريق لإنجاز أعمال الصيانة الأولية لسفينة "صافر" الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة.

وقال القيادي في تغريدة "إن الجمهورية اليمنية عملت بما في وسعها وإن لم تتوفر لديها جميع الإمكانات الممكنة. شكرا للفريق وللجهات على المتابعة بمسؤولية، ونحمل العدوان مسؤولية الصهريج وكل جريمة."

وسبق أن اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة الراسية على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

تم ارسال فريق للصيانةالاوليةلصهريج صافر و قد عملت الجمهوريةاليمنية بما في وسعها وان لم تتوفر لديها جميع الإمكانات الممكنة

شكرا للفريق وللجهات على المتابعته

بمسؤولية

ونحمل العدوان مسؤلية الصهريج

وك جريمة

وادعو مجددا التحالف للتوقيع ع الحل الشامل بدلا من الحلول الترقيعية والمجزئة. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 1, 2020

المصدر: RT + وكالات