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الحوثيون يعلنون إرسال فريق لصيانة ناقلة النفط "صافر"

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إرسال فريق لصيانة ناقلة النفط
Reuters
القيادي في جماعة أنصار الله باليمن، محمد علي الحوثي
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كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، محمد علي الحوثي، عن إرسال فريق لإنجاز أعمال الصيانة الأولية لسفينة "صافر" الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة.

وقال القيادي في تغريدة "إن الجمهورية اليمنية عملت بما في وسعها وإن لم تتوفر لديها جميع الإمكانات الممكنة. شكرا للفريق وللجهات على المتابعة بمسؤولية، ونحمل العدوان مسؤولية الصهريج وكل جريمة."

وسبق أن اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة الراسية على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

المصدر: RT + وكالات

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