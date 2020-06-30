على خلفية انهيار الليرة.. حكومة لبنان ترفع سعر الخبز

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء عن رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا، على خلفية الاضطرابات الحادة التي تمر بها العملة الوطنية.

وأكد وزير الاقتصاد راؤول نعمة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه أبلغ مجلس الوزراء بقرار رفع سعر ربطة الخبز بوزن 900 غرام إلى 2000 ليرة من مستواه ما كان قبل أزمة أكتوبر الماضي، وهو 1500 ليرة.

ويأتي هذا القرار على خلفية الانهيارات التي شهدها سعر الليرة في الفترة الأخيرة، وهي مربوطة رسميا عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها الآن في السوق السوداء عند نحو تسعة آلاف للدولار.

وقد انغمس لبنان منذ أكتوبر الماضي في أزمة مالية تسببت في إغلاق شركات وقفزة في الأسعار والبطالة.

ويأتي ذلك على خلفية الاضطرابات الاجتماعية التي يشهدها لبنان بالتزامن مع استمرار جائحة فيروس كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + رويترز