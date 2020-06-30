 
مباشر

لأول مرة.. الجيش المصري يكشف تفاصيل دقيقة عن سلاح دفاع جوي روسي الصنع (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. الجيش المصري يكشف تفاصيل دقيقة عن سلاح دفاع جوي روسي الصنع (صور + فيديو)
facebook
الدفاع الجوي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7oj

كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية لأول مرة، عن تفاصيل أثناء عمليات الصيانة المحلية لمنظومة "بوك إم 2" روسية الصنع التابعة لقوات الدفاع الجوي المصري.

إقرأ المزيد
الدفاع الجوي المصري يستذكر إسقاط المقاتلات الإسرائيلية
الدفاع الجوي المصري يستذكر إسقاط المقاتلات الإسرائيلية

وظهرت في فيديو الجيش المصري خلال الدقائق الأخيرة، عمليات الصيانة للمنظومة الروسية في الورش التابعة للجيش المصري.

وتتمتع المنظومة الروسية الحديثة "بوك إم2"، بقدرات فائقة، إذ أن دخول المنظومة في وضعية القتال من نظام المناوبة يستغرق 20 ثانية فقط.

لأول مرة.. الجيش المصري يكشف تفاصيل دقيقة عن سلاح دفاع جوي روسي الصنع (صور + فيديو)
facebook
صيانة المنظومة

ويعد المجمع "بوك" منظومة مضادة للطائرات ويستخدم في القوات البرية والبحرية الروسية، كما أن المجمع مخصص لمكافحة الأهداف الأيروديناميكية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على الارتفاعات المتوسطة والصغيرة ومدى 30 كيلومترا.

لأول مرة.. الجيش المصري يكشف تفاصيل دقيقة عن سلاح دفاع جوي روسي الصنع (صور + فيديو)
facebook
صيانة المنظومة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا