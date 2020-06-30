الجيش المصري يستعرض سلاح "آمون" حارس السماء المصرية (صور+فيديو)

عرضت وزارة الدفاع المصرية مقطعا مصورا لمنظومة "سكاي جارد" المصرية الملقبة بـ"آمون"، وذلك خلال الاحتفال بالعيد السنوي لقوات الدفاع الجوي المصرية.

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وظهرت المنظومة قرب أحد السواحل المصرية في البحر الأحمر، وذلك خلال افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" وظهرت في الخليفة أيضا مروحيات "مي-24" وحاملة الطائرات "ميسترال".

ويعد نظام سكاي جارد "حارس السماء" نظام دفاع جوي قصير المدى إيطالي الأصل يمزج بين المدفعية والصواريخ، بإمكانه التصدي لمختلف العدائيات الجوية المحتملة، والتي تشمل الطائرات والمقاتلات وصواريخ كروز الجوالة بالإضافة للمروحيات والطائرات بدون طيار.

وتتكون بطارية النظام الواحدة من قاذفين اثنين للصواريخ، كل قاذف يحمل 4 صواريخ AIM-7M Sparrow بمدى يبدأ من 1 كيلومتر إلى 12 كيلومترا وسرعة 4 ماخ، ومدفعين أورليكون 35 مم سويسري الصنع بمدى 4 كيلومترات، بالإضافة إلى مركز قيادة للتحكم بالنظام.

المصدر: RT