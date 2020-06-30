رهف القنون تضع مولودها الأول في كندا.. وتنشر صورة لزوجها يحمل الطفل

أعلنت الشابة السعودية اللاجئة لكندا رهف محمد القنون عن ولادة طفلها الأول.

إقرأ المزيد

ونشرت رهف مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، قالت فيه: "يا جماعة كل اللي ما صدق إني كنت حامل يعني بذري يعني لسه جديد.. حرفيا لسه نفس صارلي كام يوم".

وتركت تعليقا على الصورة قائلة إنها لن تعود للسعودية، وستستقر في كندا بسبب وجود زوجها وطفلها، وأشارت إلى أنها تحدثت مع أهلها منذ شهر ويعرفون كل شيء عنها.

وأضافت رهف أن عائلتها رفضت عودتها للسعودية كونها مستقرة في حياتها، مستنكرة تدخل البعض في شؤونها الخاصة.

كما نشرت الشابة السعودية صورة على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، يظهر فيها شاب من ذوي البشرة السمراء يحمل طفلا حديث الولادة في حضنه، مما يرجح أنه زوجها.

تجدر الإشارة إلى أن رهف أعلنت قبل فترة وجيزة أن شريكها في الحياة من ذوي البشرة السوداء، وذلك خلال تغريدة على موقع "تويتر" ساندت من خلالها الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا بسبب مقتل الأمريكي جورج فلويد.

المصدر: RT