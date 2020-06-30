ألمانيا تخصص نحو 1.6 مليار يورو إضافية لمساعدة السوريين

أعلن وزير الخارجية الألماني، مايكو ماس، أن برلين ستخصص نحو 1.6 مليار يورو إضافية كمساعدة إنسانية للسوريين.

وقال وزير الخارجية الألماني، أمس الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الرابع، حول سوريا، إن برلين ستخصص 1.584 مليار يورو إضافية، للتخفيف من معاناة السوريين في سوريا والدول المجاورة.

وأضاف : "لا يمكننا تخيل المعاناة التي يتحملها الشعب السوري، ومن واجبنا أن نخفف من هذه المعاناة".

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504 بشأن تقديم المساعدة للسوريين.

وقال: "إن حياة الملايين من الناس تعتمد على إمدادات المساعدات، التي تذهب إلى سوريا عبر تركيا والعراق"، مشيرا إلى أهمية دعم الدول المجاورة التي استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين السوريين.

المصدر: نوفوستي