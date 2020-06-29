نيبينزيا يؤكد انسحاب روسيا من آلية أممية خاصة بسوريا ويوضح سببه

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا انسحاب روسيا من الآلية الأممية لتبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية في سوريا، مشيرا إلى أنه ليس لها تفويض من مجلس الأمن.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن "هذه الآلية كانت ناجمة عن اتفاق طوعي. ولا يوجد لها تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأشير أكثر من مرة إلى عيوب هذه الآلية، ولكن تم تجاهلها باستمرار".

وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، قد صرح بأن روسيا أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من آلية تبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية وتحركات الطواقم الإنسانية داخل سوريا يوم 23 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق كان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة قد انتقد الآلية، مشيرا إلى أنها لا تخلو من العيوب، بل وتستخدم لحملات التضليل، حيث سجلت هناك حالات استخدام المواقع المشار إليها على أنها إنسانية، من قبل إرهابيين. كما لفت نيبينزيا إلى التباين بين الإحداثيات الموجودة لدى الأمم المتحدة والمواقع التي كانت فيها.

واشنطن تشعر بـ "صدمة"

وتعليقا على الانسحاب الروسي من الآلية الأممية، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كروفت، إن الولايات المتحدة تشعر بـ "صدمة" إزاء القرار الروسي.

The Assad regime & its allies are waging war against the Syrian people and turning humanitarian aid into a weapon of this war. And Russia’s shocking decision to terminate its deconfliction arrangement with @UN further obstructs aid delivery, putting millions of lives at risk. — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) June 29, 2020

واعتبرت أن الهدف من هذه الخطوة "وضع عقبات جديدة أمام المساعدات الإنسانية في سوريا"، متهمة "نظام الأسد وحلفاءه" بـ "شن حرب على الشعب السوري، وتحويل المساعدة الإنسانية إلى سلاح".

المصدر: وكالات