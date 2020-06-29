الصين تدعم حل أزمة "سد النهضة" بين مصر والسودان وإثيوبيا عبر الحوار

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، دعمها لإثيوبيا والسودان ومصر لحل الخلافات من خلال الحوار في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي حسبما قال وزير خارجية الصين.

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وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، أن وزير خارجية إثيوبيا جيدو اندرغاشيو، ناقش اليوم الاثنين، هاتفياً مع نظيره الصيني وانغ يه قضية سد النهضة وسبل تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والصين.

ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الإثيوبي نظيره الصيني على الظروف الحالية المحيطة بقضية سد النهضة، مشيرا إلى أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مكتب الاتحاد الإفريقي، أكد القادة فيه على حل الخلافات حول السد.

وأضاف البيان أن الوزير الصيني أكد من جانبه دعم الصين لإثيوبيا والسودان ومصر لحل خلافاتهما بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير من خلال الحوار.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت السبت أنها تنوي بدء ملء سدّها العملاق على نهر النيل في "الأسبوعين المقبلين"، متعهدةً في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.

ويعد سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 أكبر سدّ كهرومائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة 6000 ميغاواط. لكن هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 متراً، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

المصدر: RT