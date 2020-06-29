الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية السورية يعتزمون الاجتماع في أغسطس

اتفق الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية السورية على جدول أعمال وقرروا الاجتماع بجنيف في أغسطس المقبل في حال كان السفر ممكنا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ممثل المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة، قوله اليوم الاثنين: "اتفق الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية على جدول الأعمال وعلى اللقاء في أغسطس المقبل"، مضيفا أنه يأمل "أن يكون الاجتماع في جنيف في الأسبوع الثالث من أغسطس"​​​.

وتابع: "إذا لم يكن السفر متاحا بحلول أغسطس، فعلينا أن نجد طريقة أخرى لمواصلة مهمتنا بطريقة جادة".

ولفت إلى أن "الأمر يقع على عاتق طرفين لتحقيق ذلك، من طرفنا نحن مستعدون للتواجد في جنيف باستمرار حتى نحقق مهمتنا، لكن الطرف الآخر يواصل رفض عقد جلسات عمل مستمرة كما لو كان الشعب السوري يمر بأوقات طبيعية".

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية المكونة من 150 عضوا، مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضوا لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، وقد بدأت اجتماعاتها في 30 أكتوبر 2019 في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

المصدر: "سبوتنيك"