لأول مرة.. عدد المتعافين من كورونا في العراق يتجاوز المصابين

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 1852 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حالات الشفاء عدد الإصابات.

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وسجلت الوزارة 1749 إصابة جديدة بعدما فحصت 11172 نموذجا، ليصل عدد المفحوصين منذ ظهور الفيروس إلى 532120، ومجموع الإصابات إلى 47151 إصابة، كما بلغ مجموع حالات الشفاء 22338 حالة.

وشهد العراق انخفاضا في عدد الوفيات بواقع 83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون مجموع حالات الوفاة 1839 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد، تسجيل 96 حالة وفاة و2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: RT