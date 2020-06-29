الأمن اللبناني يعلق على حادثة إحراق الشاحنات المتوجهة إلى سوريا

علقت مديرية الأمن اللبناني على ما تم تداوله مؤخرا من فيديو تظهر فيه صهاريج وشاحنات على انها محملة بالمحروقات والمواد الغذائية المهربة من لبنان الى سوريا، ويتم إحراقها.

وجاء في بيان قوى الأمن، "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تظهر فيه صهاريج وشاحنات على انها محملة بالمحروقات والمواد الغذائية ويتم تهريبها من لبنان الى سوريا، إذ تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن الصهاريج والشاحنات موضوع الفيديو تحتوي على زيوت نباتية ومواد غذائية مختلفة مُرسلَة من منظمة الغذاء الدولية كمساعدة للشعب السوري ضمن البرنامج العالمي للغذاء، وهو ما دأبت عليه منظمة الغذاء الدولية منذ العام 2011 تاريخ بدء الأحداث في سوريا.

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وأوضحت المديرية أنه قد تم تحميل الصهاريج والشاحنات في مرفأ بيروت وإرسالها الى سوريا ( ترانزيت) عبر معبر المصنع الحدودي بصورة قانونية.

يذكر أن محتجين مناهضين للحكومة في مدينة طرابلس بشمال لبنان، أقدموا منتصف الشهر الجاري على إحراق شاحنات تحمل مواد غذائية، كانت متوجهة إلى سوريا، بزعم أنها مهربة، وهو ما نفته السلطات اللبنانية.

وأثارت القضية جدلا في لبنان، في ظل الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة وانهيار الليرة اللبنانية.

2-تؤكد المديرية العامة للأمن العام ان الصهاريج والشاحنات موضوع الفيديو تحتوي على زيوت نباتية ومواد غذائية مختلفة مُرسلَة من منظمة الغذاء الدولية كمساعدة للشعب السوري ضمن البرنامج العالمي للغذاء، وهو ما دأبت عليه منظمة الغذاء الدولية منذ العام ٢٠١١ تاريخ بدء الأحداث في سوريا — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) June 28, 2020

المصدر: وكالات