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فرنسا.. مظاهرات تندد بخطة الضم الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

فرنسا.. مظاهرات تندد بخطة الضم الإسرائيلية
RT
فرنسا.. مظاهرات تندد بخطة الضم الإسرائيلية
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شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس، يوم السبت، مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

واجتمع المئات وسط باريس، بعد دعوات عدد من المنظمات، وحملوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي.

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وكتب المتظاهرون عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لإسرائيل، من قبيل "تحيا فلسطين"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"فلسطين ستنتصر"، و"الحرية لأجل فلسطين".

كما طالب المحتجون، المجتمع الدولي، بفرض عقوبات على إسرائيل.

ونظم متظاهرون احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان، ومونبيلييه، ومرسيليا.

وتشهد المنطقة حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن)، والمستوطنات بالضفة الغربية في مطلع يوليو المقبل.

المصدر: RT + وكالات

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