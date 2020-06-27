الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6zb
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض بالقاهرة، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم السبت.
وأشار راضي إلى أن أرض المعارض (التي تقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة) تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية تبلغ 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
ناصر حاتم
المصدر: RT