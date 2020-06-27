الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض بالقاهرة، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم السبت.

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وأشار راضي إلى أن أرض المعارض (التي تقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة) تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية تبلغ 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

Facebook@Egy.Pres.Spokesman

Facebook@Egy.Pres.Spokesman

Facebook@Egy.Pres.Spokesman

ناصر حاتم

المصدر: RT