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الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض

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الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض
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تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض بالقاهرة، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم السبت.

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وأشار راضي إلى أن أرض المعارض (التي تقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة) تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية تبلغ 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض
الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض

الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
الرئيس المصري يتفقد تجهيزات الجيش للعزل الصحي بأرض المعارض

ناصر حاتم

المصدر: RT

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