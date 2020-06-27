نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع سفير سويسرا الوضع في سوريا وليبيا وإيران

ناقش سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، مع السفير السويسري لدى موسكو، إيف روسييه، التسوية السورية، والوضع في ليبيا والوضع في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول قضايا التسوية السورية، مع التركيز على الحاجة إلى مساعدة إنسانية عادلة وغير مسيسة وبدون عوائق، خاصة على خلفية تشديد العقوبات الأحادية غير المشروعة ضد الحكومة السورية. وجرى الحديث كذلك عن ضرورة تسهيل العملية السياسية بين السوريين أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، كما نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ".

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا، أيضا الوضع في ليبيا مع التركيز على دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وبحثا الوضع حول إيران.

المصدر: نوفوستي