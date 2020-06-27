سوريا.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 9 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات به إلى 9 أشخاص.

,قالت الوزارة إن رجلا سبعينيا توفى بالفيروس في مشفى خلب الجامعي وكان يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر.

وأشارت الوزارة إلى أن "الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت حصر المخالطين للرجل وأخذ المسحات والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة".

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة بالفيروس وقالت إنه "راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا".

وتشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس حتى الآن إلى إصابة 254 حالة شفيت منها 102 وتوفيت 9 حالات.

المصدر: RT