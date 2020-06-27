قوات هادي تعلن تدمير مخزون طائرات مسيرة للحوثيين في ضواحي الحديدة

أعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تدميرها مخزونا للطائرات المسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في ضواحي مدينة الحديدة، غرب البلاد.

ونقل المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن مصدر ميداني قوله إن العملية التي استهدفت ليلة الخميس/ الجمعة خزنا للطيران المسير وموقعا وثكنات للحوثيين في الضاحية الشرقية للحديدة، لحظة تواجد قيادي ميداني بارز في الجماعة هناك، نفذت ردا على "خروقات متكررة لوقف إطلاق النار" من قبل جماعة "أنصار الله".

وأوضح المصدر أن قوات الجماعة المتمركة في منطقة المنصري حاولت، بالقصف المدفعي وبمختلف الأسلحة الرشاشة والطيران المسير، استهداف مواقع لقوات هادي، غير أن القصف طال أهدافا مدنية في قطاع كيلو 16 وقرى ومزارع بعيدة عن أي هدف عسكري في منطقة الجريبة السفلى.

وتابع المصدر أن قوات هادي، ردا على هذا القصف، "دكت بالسلاح المناسب الموقع الحوثي في ثكناته"، ما أسفر عن قتل وجرح كل من كان فيه، وعلى رأسهم "مشرف بارز" للجماعة.

وأشار المصدر إلى سماع دوي انفجارات كبيرة من الموقع والثكنات المستهدفة على مدى أكثر من ساعة، لافتا إلى أن المخزن المستهدف كان يحوي كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة وألالغام.

في المقابل، حملت جماعة الحوثيين عبر قناة "المسيرة" التابعة لها قوات حكومة هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية المسؤولية عن عشرات الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في الحديدة.

المصدر: RT + المسيرة