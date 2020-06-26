التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من "داعش" شمالي العراق (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، عن عملية نفذها طيران التحالف الدولي أدت إلى مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية أن "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

وأضاف أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت في واجب تفتيش ومداهمة لهذه الأوكار التي تم استهدافها، وتبين أن هذه الضربات أدت إلى قتل 8 إرهابيين وتدمير 144 وكرا وكهفا ونفقا".

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية

وتابع بيان خلية الإعلام الأمني أن "القوة المنفذة للواجب فتشت 8 أوكار، وقد تم التعامل معها أصوليا".

المصدر: RT