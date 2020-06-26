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التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من "داعش" شمالي العراق (صور)

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، عن عملية نفذها طيران التحالف الدولي أدت إلى مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية أن "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد

وأضاف أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت في واجب تفتيش ومداهمة لهذه الأوكار التي تم استهدافها، وتبين أن هذه الضربات أدت إلى قتل 8 إرهابيين وتدمير 144 وكرا وكهفا ونفقا".

التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد
التحالف الدولي يقتل ثمانية عناصر من
خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية
مهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراق شمالي البلاد

وتابع بيان خلية الإعلام الأمني أن "القوة المنفذة للواجب فتشت 8 أوكار، وقد تم التعامل معها أصوليا".

المصدر: RT

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