قطر.. 946 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وزارة الصحة العامة تسجل 946 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1528 شخصا من المرضى وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 76072 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة. #قناpic.twitter.com/wBZXWbaYqK — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 26, 2020

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد الوفيات في البلاد بلغ 109 منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ عدد المصابين 92695 مصابا.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 76072 حالة، بعد تماثل 1528 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: قنا