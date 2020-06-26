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العراق يسجل ارتفاعا جديدا بوفيات كورونا الأعلى منذ انتشار الفيروس في البلاد

قطر.. 946 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم العربي

قطر.. 946 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters stringer
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد الوفيات في البلاد بلغ 109 منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ عدد المصابين 92695 مصابا.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 76072 حالة، بعد تماثل 1528 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: قنا

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