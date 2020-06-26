مصر.. الكشف عن حقيقة فقدان تركيا غواصتين قبالة سواحل ليبيا بعد التشويش عليهما

تناولت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أخبار تفيد بأن الجيش التركي فقد الاتصال بغواصتين قبالة سواحل ليبيا بعد تعطل أنظمتها والتشويش عليها.

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NOW: Communications of the two Turkish Submarine in the Mediterranean sea off the coast of Libya are jammed by unknown source. — Edward (@DonKlericuzio) June 7, 2020

وبالبحث تبين أن مروج هذه الأنباء حساب لشخص يدعى "إدوارد" على تويتر، حيث قال يوك 8 يونيو الجاري أن تركيا فقدت الاتصال بغواصتين في البحر المتوسط قرب سواحل ليبيا حيث قام بذلك مصدر مجهول.

وأكد مصدر عسكري لـRT أنه من الصعب أن تفقد تركيا غواصتها بهذه السهولة، مشيرا إلى أن هناك مناوشات تحدث في البحر المتوسط عبر أنظمة الحرب الإلكترونية ويحدث تشويش كبير من قبل أسلحة الحرب الإلكترونية، ولكن أن تفقد تركيا الغواصتين منذ عدة أسابيع ولا تعلن عن ذلك فهو أمر صعب.

وأشار إلى أن الغواصات أكثر الأسلحة التي يتم التشويش عليها، نظرا لفاعليتها الكبيرة ولكن احتمالية إصابة أنظمتها نتيجة عمليات التشويش قد يكون صعب بعض الشيء، نظرا لوجودها على أعماق كبيرة تحت المياه.

المصدر: RT