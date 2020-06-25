السيسي يناقش قضية سد النهضة مع رئيس جنوب إفريقيا

ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قضية سد النهضة مع نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، وذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصري، بسام راضي، إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب إفريقيا، تناول بالأساس "تطورات ملف سد النهضة، خاصة في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف".

وبحسب بيان المتحدث، "فقد أكد الرئيس المصري على محددات وثوابت موقف القاهرة في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل".

من جانبه، أعرب رامافوزا، وفقا للبيان، عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيداً بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

ناصر حاتم

المصدر: RT