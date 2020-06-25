الإمارات تعلن عن مجموعة مشاريع مشتركة مع إسرائيل لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية: "في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وفي ظل الظروف التي تفرضها هذه الأزمة على كافة دول العالم والمتمثلة في السعي إلى تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا وتكريسها لصالح مسيرة الإنسانية، أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان إسرائيليتان إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس COVID-19".

وأضافت الوكالة، دون ذكر أسماء الشركات: "تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة COVID-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة".

وتابعت "وام": "في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلا لها".

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من الخميس، أن إسرائيل والإمارات ستعلنان قريبا عن تعاونهما المشترك في مجال محاربة فيروس كورونا.

ولفت نتنياهو إلى أن هذا التعاون جاء نتيجة "لاتصالات طويلة ومكثفة في الأشهر الأخيرة"، مشيدا بهذا الأمر باعتباره "تقدما للجميع في الشرق الأوسط".

المصدر: "وام" + وكالات