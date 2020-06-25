مصر.. تجديد حبس قاتل زوجته وشريكه 15 يوما

قرر القضاء في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية المصرية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بإحدى القرى المحلية وشريكه العامل لديه بمحل ملابس يمتلكه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت تحقيقات النيابة العامة بطلخا قد كشفت تفاصيل قيام "حسين. أ" بقتل زوجته إيمان حسن، ابنه قرية ميت عنتر التابعة لهذه المدينة، بمشاركة "أحمد. ر"، وهو عامل لديه.

وتبين خلال استجواب المتهمين أن الواقعة ارتكبت بسبب خلافات زوجية دائمة بين المجني عليها وزوجها، ورفض أهل الزوج رغبته في تطليقها، ففكر في اختلاق واقعة تخل بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عامل لديه على أن يتوجه لزوجته - بمسكنهما - ويواقعها كرها عنها، مستغلا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تحول دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فينهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه في الجريمة.

وكشفت التحقيقات عن أنه لتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة متنقبة، وتسلَم من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، الذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها - الروب - وانقضَ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته، وقد أجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية بمسرح الحادث حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

ناصر حاتم

المصدر: RT