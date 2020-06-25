العراق.. الكاظمي يهدد بحملات ضد "الفاسدين"

هدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بالقيام بحملات ضد "الفاسدين"، ملوحا بإجراء تغييرات في مواقع إدارية في القريب العاجل.

وأكد الكاظمي، خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين، أن "العراق اعتمد على مشاريع قد تكون مهمة للمواطن ولكن ثانوية، والسبب هو السياسة الاقتصادية التي اعتمدت على النفط، وعندما انهارت أسعار النفط انهار كل شيء، ونجحنا في بناء المولات ولم نبن بنية تحتية".

وتابع: "ليس لدينا نظام اقتصادي حقيقي، وعلى مدى سبعة عشر عاما لم يستطع العراق بناء نظام صحي حقيقي، وعلينا أن نكون أبناء اليوم، وليس أبناء الأمس، وهذا يحتاج توافقا بين الحكومة والشعب والبرلمان والكتل السياسية، ولكن للأسف الشديد لم نر هذا التوافق".

وأضاف رئيس الوزراء: "الاستثمار هو الحل للمشاكل، لكنه يحتاج إلى بيئة آمنة، بعد توفير الأمن والخدمات، وعلينا دعم وحماية المستثمر، وهناك خسارة بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ، وهناك عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ، هم من يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ وعلى حساب الدولة، وستكون هناك حملة قريبة لإعادة الاعتبار إلى المنافذ، وسنحارب أشباحا".

وتابع: "الأموال هي ملك للشعب العراقي وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إراداتهم على حساب المصلحة العامة، وسنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات".

وأردف الكاظمي: "نقول بكل صراحة: ليس لدينا أي شيء نخسره، ورهاننا على الإعلاميين والصحفيين وعلى الناس، وإن لم يتركونا نعمل، فسنخرج وأيادينا نظيفة. الفساد أخطر من الإرهاب، لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين".

المصدر: RT