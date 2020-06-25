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تحطم طائرة في الجزائر (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحطم طائرة في الجزائر (فيديو)
Screenshot/Youtube
حطام طائرة بدون طيار في الجزائر
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تحطمت صباح اليوم الخميس طائرة بدون طيار صينية الصنع من طراز "CH-4" بالقرب من قاعدة بئر الرقعة الجوية، في ولاية أم البواقي شرقي الجزائر.

وأفاد موقع "مينا ديفنس" المختص في الشؤون الأمنية بأن أسباب الحادث لا تزال مجهولة، غير أن شهود عيان لاحظوا سقوط كابلات كهربائية في المكان.

وأشار الموقع إلى إمكانية اصطدام الطائرة بأحد هذه الكابلات أثناء تحليقها على علو منخفض، أو أن أسلاك الكهرباء عالية الضغط في المنطقة تسببت في اضطرابات كهرومغناطيسية ساهمت في تحطم الطائرة.

وأوضح "مينا ديفنس" أن الأمر يتعلق بثالث حادث تحطم لطائرة "CH-4" في الجزائر، فيما لم يصدر حتى الآن بيان عن وزارة الدفاع بهذا الخصوص.

المصدر: MenaDefense

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