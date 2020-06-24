الكويت تصدر حكما في أغرب قضية في تاريخها

أسدلت محكمة الاستئناف بالكويت يوم أمس الستار على واحدة من أخطر قضايا تزوير الجنسية التي مرت على المحاكم الكويتية.

وقضت محكمة الاستئناف بحبس المدانة الكويتية المتزوجة باثنين، واسمها في الجنسيتين عمرة، وغريسة، 7 سنوات وبمثلها لزوجها ومدان آخر لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية.

وكانت المتهمة قد اختلقت إلى جانب شخصيتها شخصية وهمية كويتية أخرى، الأمر الذي مكنها من العمل بوظيفتين، والسماح لها بالزواج من اثنين بناء على أوراقها المزورة.

وفي وقت سابق أثار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، هذه القضية في مرافعته داخل قاعة عبد الله السالم مطلع فبراير الماضي، وعرفت بعد ذلك بقضية "عمرة وغريسة".

المصدر: alqabas.com





