مقتل قائد عسكري رفيع في القوات الموالية للرئيس هادي في اليمن

قتل العميد الركن ناجي علي حنشل رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في المعارك مع الحوثيين غربي محافظة مأرب.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك قدم العزاء والمواساة لأسرة القتيل.

#مأرب

مصرع العميد الركن/ ناجي علي حنشل (رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة) بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة مارب pic.twitter.com/8hO5P2PALT — أبو علي الحاشدي (@0Wtkw) June 23, 2020

وأشارت الوكالة إلى أن حنشل قتل أثناء "تصدره الصفوف وقيادة المعارك" ضد الحوثيين في جبهة صرواح بالمحافظة المذكورة يوم الثلاثاء.

المصدر: sabanew.net