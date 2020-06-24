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مقتل قائد عسكري رفيع في القوات الموالية للرئيس هادي في اليمن

أخبار العالم العربي

مقتل قائد عسكري رفيع في القوات الموالية للرئيس هادي في اليمن
Reuters ALI OWIDHA
صورة من الأرشيف
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قتل العميد الركن ناجي علي حنشل رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في المعارك مع الحوثيين غربي محافظة مأرب.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك قدم العزاء والمواساة لأسرة القتيل.

وأشارت الوكالة إلى أن حنشل قتل أثناء "تصدره الصفوف وقيادة المعارك" ضد الحوثيين في جبهة صرواح بالمحافظة المذكورة يوم الثلاثاء.

المصدر: sabanew.net

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