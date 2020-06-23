ليبيا.. تبادل للأسرى بين قوات حفتر وقبائل الزنتان (صور)

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان، عن إتمام عملية لتبادل الأسرى بين الكتيبة 128 التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" في المنطقة الشرقية وقبائل الزنتان، شملت 18 أسيرا.

وقال الهلال الأحمر الليبي: "تمت بفضل من الله وحمده ثم رجال الزنتان الخيرين من حكماء وأعيان الزنتان وفريق فرع الهلال الأحمر بالزنتان بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020 وبمنطقة القريات عملية تبادل للأسرى بين حكماء وأعيان الزنتان والكتيبة 128 التابعة للمنطقة الشرقية حيث تم تبادل 18 أسيرا من مختلف المناطق".

وأكد أن عملية التبادل شملت 10 أفراد من الكتيبة المذكورة، و8 من أبناء القبائل.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT