مصر.. نقابة الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار - صورة

طالبت نقابة الأطباء في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاعتذار على تصريحات اتهم فيها بعض الأطباء بأنهم السبب في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة".

وأضاف: "أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية، لم يصدر حتى قانون لتجريم هذه الاعتداءات".

وأكد البيان أن "أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن"، مشيرا إلى أن "من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وقد يؤدي إلى تسلل الإحباط إلى جميع الأطباء".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT