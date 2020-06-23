مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين 2 بحجة عملية دهس قرب حاجز الكونتينر شمال بيت لحم

أفادت مراسلتنا، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين اثنين قرب حاجز الكونتينر شمال بيت لحم، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس.

وقالت المراسلة إن الجيش الإسرائيلي يدعي أنها كانت محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز الكونتينر شمال بيت لحم بالقرب من بلده أبو ديس شرقي القدس.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه "قبل فترة وجيزة بالقرب من القدس في منطقة أبو ديس، حاولت سيارة مشتبه بها دهس ضابط شرطة الحدود. وردت شرطة الحدود على الحادث بفتح النار على السيارة. وأصيب الإرهابي بالرصاص. ولم يصب أي من ضباط الحدود"، بحسب قوله.

ولفت المتحدث إلى أن وحدات الشرطة متواجدة في مكان الحادث.

المصدر: RT