 
مباشر
عاجل
السعودية ترفض السماح بعودة المقيمين إلى المملكة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا

القوات البحرية المصرية تمتلك قاذف "آر بي جي-32" الروسي الحديث قاتل الدبابات (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

القوات البحرية المصرية تمتلك قاذف
Sputnik
الجيش المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5vf

كشفت صور نشرتها وسائل الإعلام الروسية عن امتلاك الجيش المصري وخصوصا القوات البحرية قاذف "آر بي جي-32" الروسي.

إقرأ المزيد
شركة أردنية تطور أنظمة دفاع روسية
شركة أردنية تطور أنظمة دفاع روسية

وظهر القاذف الروسي خلال أحد التدريبات العسكرية المصرية، حيث يوصف أيضا بأنه "قاتل الدبابات"، ويتميز باستخدام نوعين من القنابل بعيار 72.5 ملم و105 ملم.

وكشفت وسائل الإعلام الروسية أن مصر قامت باستيراد هذا السلاح من شركة "جدارة" الأردنية للمعدات والأنظمة الدفاعية، حيث يطلق عليها اسم "هاشم" ومحمولة على المنصات المتحركة والعربات المدرعة، لتصبح مصر أول دولة تمتلك مثل هذا السلاح في الشرق الأوسط.

القوات البحرية المصرية تمتلك قاذف
facebook
أر بي جي 32

ويعتبر قاذف "آر بي جي-32 هاشم" من القواذف متعددة العيارات والفريدة، وهو قادر على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية.

القوات البحرية المصرية تمتلك قاذف أر بي جي 32

كما تعتبر قواذف "آر بي جي — 32" من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة على غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا