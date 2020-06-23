بوغدانوف يلتقي زعيما سابقا للمعارضة السورية

اجتمع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم مع الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن الاجتماع جرى خلال زيارة عمل يقوم بها بوغدانوف إلى الدوحة.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال المحادثة "تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا وحولها، مع التركيز على آفاق التسوية السياسية للأزمة في البلد وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

المصدر: الخارجية الروسية