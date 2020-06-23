لافروف: لا حل عسكريا للصراع في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام المباحثات عن بعد بين وزراء خارجية روسيا والصين والهند: "ناقشت هذا الموضوع مع عدد من زملائي، الذين وافقوا على العنصر الأساسي لموقفنا، وهو عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع. في الواقع، هذا هو حجر الزاوية في جميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي، وجميع الإعلانات التي تم اعتمادها في العديد من الفعاليات، بما في ذلك مؤتمر برلين في يناير من هذا العام".

المصدر: نوفوستي