وفاة إحدى نزيلات السجن المركزي في الكويت بفيروس كورونا

كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن وفاة إحدى النزيلات بالسجن المركزي إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد ترافق مع أمراض مزمنة تعاني منها.

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وأوضحت الإدارة أنه بالكشف عن نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي تبلغ من العمر 59 عاما وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس.

وقالت إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الفروانية بتاريخ 15 يونيو الجاري وقد وافتها المنية الاثنين في 22 منه، أي بعد سبعة أيام من إدخالها المستشفى.

الإعلام الأمني:

وفاة إحدى نزيلات السجن المركزي بفيروس كورونا بعد 7 ايام من دخولها مستشفى الفروانية pic.twitter.com/aBVY4nQ8wr — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 22, 2020

وذكرت الإدارة أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمنع تفشي الفيروس بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحة، حيث أن القطاع يعمل على الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية حرصا على صحة النزلاء وسلامتهم.

المصدر: موقع وزارة الداخلية الكويتية