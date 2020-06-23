بيان هام لـ"أنصار الله" خلال ساعات عن عملية في العمق السعودي

أعلن يحيى سريع المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" الحوثية عن بيان هام سيصدر خلال الساعات القادمة يتحدث عن "عملية واسعة في العمق السعودي".

وأعلن سريع في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" عن بيان هام سيصدر في الساعات القادمة بشأن عملية واسعة في العمق السعودي.

بيان هام لمتحدث القوات المسلحة خلال الساعات القادمة للاعلان عن عملية واسعه في العمق السعودي — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 23, 2020

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إلى ذلك أعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم اعتراض قوات التحالف العربي وتدمير صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

المصدر: وكالات