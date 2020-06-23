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بيان هام لـ"أنصار الله" خلال ساعات عن عملية في العمق السعودي

أخبار العالم العربي

بيان هام لـ
المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع
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أعلن يحيى سريع المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" الحوثية عن بيان هام سيصدر خلال الساعات القادمة يتحدث عن "عملية واسعة في العمق السعودي".

وأعلن سريع في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" عن بيان هام سيصدر في الساعات القادمة بشأن عملية واسعة في العمق السعودي. 

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إلى ذلك أعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم اعتراض قوات التحالف العربي وتدمير صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

المصدر: وكالات

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