مصر.. الكابتن خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

كشف الكابتن المصري السابق خالد الغندور، أن ابنته وزوجته قد شفيتا تماما من فيروس كورونا المستجد، وتجاوزتا المحنة بسلام.

وعبر برنامج "التاسعة" الذي تبثه القناة الأولى، قال: "مررنا بمرحلة صعبة ومحنة صعبة، ولكن في النهاية أشكر ربنا أننا تجاوزنا الأزمة".

وأضاف، أن "هناك أطباء قمة في الأخلاق والاحترام قدموا المساعدات لنا دون أي مقابل.. كنا نتواصل معهم في أي وقت من ساعات الليل المتأخرة".

وأعلن الغندور، أنه سيواصل العمل الأربعاء، مرة أخرى على الشاشة.

وقال: "مساء الغد سوف تظهر نتيجة المسحة التي أجريتها حتى أكون مطمئنا على أصدقائي الذين سأعمل معهم".

المصدر: RT