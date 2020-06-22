السعودية.. العيص أول محافظة تعلن خلوها من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل حالة تعاف واحدة من فيروس كورونا بمحافظة العيص، لتصبح المحافظة خالية من الحالات النشطة بعد شفاء جميع مصابي حالات كورونا.

وسجلت محافظة العيص، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، 13 حالة قبل أن تتعافى اليوم من الفيروس، حيث سجلت آخر حالة تعاف من الحالات النشطة بالفيروس.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 3393 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 4045 حالة شفاء من المرض في أعلى معدل يومي لحالات التعافي.

وسجلت السعودي إجمالي إصابات بكورونا بلغ 161005، بينها 54523 حالة نشطة منها 2045 تعتبر حرجة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1307 أشخاص، أما حالات الشفاء فوصلت إلى 105175 حالة.

المصدر: "سبق"